Kabinet voert wens Kamer uit: extra geld voorkomt prijsstijging ov

De prijzen van kaartjes voor het openbaar vervoer hoeven volgend jaar niet omhoog. Het demissionaire kabinet trekt daarvoor 420 miljoen euro uit, waar de Tweede Kamer om heeft gevraagd. Staatssecretaris Vivianne Heijnen (Infrastructuur) laat vrijdag weten in een Kamerbrief dat het kabinet twee moties hierover gaat uitvoeren.

De Kamer wilde extra geld voor de vervoersbedrijven om te voorkomen dat ze de prijzen van trein- en buskaartjes volgend jaar fors zouden verhogen.

“Ik herken en deel het belang van het (regionaal) openbaar vervoer bij het bereikbaar houden van Nederland”, zegt Heijnen in een toelichting over de vervoerssector, die volgens haar te maken heeft met “uitdagingen door de inflatie en de stijgende energie-, materiaal- en personeelskosten”.

Het regionaal vervoer krijgt vanaf volgend jaar 300 miljoen euro structureel. De resterende 120 miljoen euro gaat naar de NS, zodat de vervoerder de prijzen van treinkaartjes in 2024 niet verhoogt. Dit bedrag is wel incidenteel, meldt het ministerie.

Het kabinet moet nog een besluit nemen over de praktische uitvoering van de tegemoetkoming. Het gaat dan onder meer om de precieze verdeling tussen de vervoersbedrijven in de regio. Het extra geld komt terecht in het provinciefonds.

Dat het kabinet van plan is de moties uit te voeren, had Heijnen donderdag al laten vallen tijdens een overleg met onder meer partijen in het openbaar vervoer. In reactie daarop liet de Metropoolregio Rotterdam Den Haag eerder vrijdag al weten de ov-tarieven volgend jaar niet te verhogen.

Zonder het extra geld zouden de ov-tarieven er volgend jaar met 11,72 procent omhoog zijn gegaan, volgens de Metropoolregio met in totaal circa 2,4 miljoen inwoners.