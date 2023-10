Ministers: geen verhoogde dreiging, maar begrip sluiten scholen

Hoewel er op dit moment volgens bewindslieden geen verhoogde dreiging is, snappen ze wel dat verschillende Joodse scholen vrijdag de deuren dichthouden. Dit doen de scholen uit voorzorg, omdat terreurorganisatie Hamas moslims heeft opgeroepen om vrijdag te demonstreren om steun te uiten aan de Palestijnen in de Gazastrook.

Volgens demissionair onderwijsminister Mariëlle Paul gaat het “om het gevoel van veiligheid”. Dit is “natuurlijk iets heel moeilijks”, zegt Paul, omdat het “iets subjectiefs is” en daarom ingewikkeld “om direct op in te spelen”. Ze heeft vrijdagochtend contact gehad met de scholen, maar wil “niet vooruitlopen” op wanneer de scholen weer opengaan. “Als je je niet veilig voelt, dan is dat het gegeven waar we met elkaar aan moeten werken om te zorgen dat dat gevoel wel weer ontstaat van veiligheid”, aldus de bewindsvrouw.

Ook justitieminister Dilan Yeşilgöz begrijpt de keus van scholen vrijdag dicht te gaan. “Dat is natuurlijk heel erg pijnlijk en ik begrijp die emoties heel erg goed”, zegt ze voorafgaand aan de ministerraad. “We constateren nu dat er geen verhoogde dreiging is, maar we zijn alert.” Volgens haar zijn er al “zichtbare en onzichtbare maatregelen en daar waar nodig zullen we dus ook opschalen”.