Neef Taghi: ik kan me niet verdedigen

Anouar T., een neef van de vermeende topcrimineel Ridouan Taghi, zegt door de rechtbank in Zwolle “verdedigingslam” te zijn gemaakt. Hij laat zich niet bijstaan door een advocaat, maar zegt zichzelf niet te kunnen verdedigen, omdat hij daartoe de middelen niet krijgt.

Dat zei de 30-jarige verdachte uit Utrecht vrijdag op een inleidende zitting in zijn strafzaak. Anouar T. wordt in deze zaak verdacht van de invoer van en handel in hasj, MDMA en tientallen kilo’s coke. Ook was hij volgens het Openbaar Ministerie lid van een criminele organisatie. Hij staat daarnaast in Amsterdam terecht op verdenking van betrokkenheid bij de moord op advocaat Derk Wiersum.

T. vroeg op de vorige zitting in juli al tevergeefs om een telefoon die niet afgeluisterd zou worden. “Ik vraag om faciliteiten die in het Nederlandse strafproces noodzakelijk zijn, zoals toegang tot jurisprudentie.” De regiezitting van vrijdag was bedoeld voor de verdediging om met onderzoekswensen te komen. Die heeft T. niet omdat hij zich onvoldoende heeft kunnen voorbereiden. Daarom vroeg hij om uitstel van de zaak. Hij ontkent met de drugssmokkel te maken te hebben.

Het Openbaar Ministerie benadrukte dat het gebrek aan onder meer internettoegang het gevolg is van zijn eigen keuze om geen advocaat te nemen. “De gevolgen daarvan kan hij niet op het OM afwentelen”, aldus een van de officieren van justitie.

De rechtbank bood T. toch uitstel om zich voor te bereiden, maar meer faciliteiten dan andere gedetineerden krijgt hij niet. Zijn verzoek om hem vrij te laten, werd afgewezen. Eind november dient een volgende inleidende zitting. Als het aan het OM ligt, wordt de zaak daarna zo snel mogelijk afgedaan. Het onderzoek is afgerond, aldus de twee officieren van justitie.