Het reisadvies voor de hoofdstad Beiroet en een ander deel van Libanon gaat van geel naar oranje, meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Daarmee is het reisadvies voor heel Libanon nu oranje en rood. Het advies is om alleen naar oranje gebieden te reizen als het noodzakelijk is.

Woensdag werd het reisadvies voor het grensgebied van Libanon bij Syrië en Israël van oranje aangepast naar rood, wegens de oorlog in Israël en de Gazastrook. Naar rode gebieden moet “vanwege grote veiligheidsrisico’s” in geen geval worden afgereisd, stelt Buitenlandse Zaken.

In Libanon moet rekening worden gehouden met protestdemonstraties als gevolg van de situatie in Israël en de Palestijnse gebieden. Nederlanders die nu nog in het land zijn, wordt aangeraden om te vertrekken. “Er zijn mogelijkheden om het land uit te reizen”, laat het ministerie weten. Voor hulp in een crisissituatie kan contact worden opgenomen met de informatieservice van Buitenlandse Zaken.

Het reisadvies voor de Gazastrook en de Westelijke Jordaanoever kleurde eerder deze week al rood. In Israël geldt een rood reisadvies voor de grensstreek bij Gaza, Syrië, Libanon en Egypte. Voor de rest van het land geldt een oranje advies.