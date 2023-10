Zuid-Hollandse commissaris van de Koning kondigt vertrek aan

Jaap Smit stopt op 1 september volgend jaar als commissaris van de Koning in Zuid-Holland. Smit kondigde vrijdag aan het begin van de vergadering van Provinciale Staten zijn vertrek aan. De 66-jarige Smit is sinds januari 2014 de Zuid-Hollandse commissaris van de Koning.

“Dit is mijn tiende jaar in dit bijzondere ambt. Dat stemt een mens tot nadenken”, zei Smit. “Het heeft ertoe geleid dat ik per 1 september 2024 vertrek. Het huidige college is dan een jaar onderweg. Dat is een mooi moment om plaats te maken voor een opvolger die het grootste deel van deze Statenperiode met u en met het college van Gedeputeerde Staten kan optrekken”, zei Smit tegen de Statenleden.