COA verwacht alle asielzoekers vannacht een bed te kunnen bieden

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) verwacht in de nacht van maandag op dinsdag voldoende plekken te hebben om iedereen onderdak te geven. Wel is het dagelijkse aantal asielzoekers dat zich meldt nog steeds groot, aldus het COA. Er blijft “nog altijd dringend behoefte aan extra opvangplekken, vooral ook voor alleenstaande minderjarigen”.

Vorige week hebben vanwege de grote drukte in het asielzoekerscentrum in Ter Apel meerdere mensen gedwongen op een matras of stoel moeten slapen in de wachtruimte van de IND. Maar die situatie lijkt zich nu niet voor te doen, aldus het COA. Vorige zomer moesten asielzoekers wegens ruimtegebrek zelfs buiten slapen.

De Tweede Kamer stemde vorige week dinsdag in met de zogeheten spreidingswet die moet zorgen voor een eerlijkere verdeling van asielzoekers over gemeenten. De vraag is of deze wet van VVD-staatssecretaris Eric van der Burg van Asielzaken door de Eerste Kamer wordt aangenomen.

Van der Burg heeft meerdere keren een dringend beroep gedaan op gemeenten en provincies om extra opvangplekken te regelen. Op een aantal plekken is daaraan gehoor gegeven, maar de nood blijft volgens Van der Burg hoog. Hij vindt dat met name Zuid-Holland, Noord-Holland en Noord-Brabant te weinig doen om mensen op te vangen.