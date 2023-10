Bonden dreigen met actiedag jeugdzorg om compensatie en loon

Als de werkgevers in de jeugdzorg op 1 november niet zijn ingegaan op de eisen van de bonden voor inflatiecompensatie en loon, organiseren FNV, CNV en FBZ op 20 november een ‘massaprotest’ in Utrecht. Dat meldt de FNV, die spreekt van geklapte onderhandelingen.

“Brancheorganisatie Jeugdzorg Nederland heeft een eindbod gedaan dat de leeglopende sector nog verder zou verzwakken in plaats van versterken”, aldus de FNV. De bonden willen voor volgend jaar een totale loonsverhoging van 10 procent, maar de werkgevers zouden niet verder willen gaan dan 6,7 procent.

Het gaat in de eerste plaats om de inflatiecompensatie, die volgens de bonden over dit jaar niet genoeg is. “De bonden willen dit in 2024 en 2025 corrigeren, maar het eindbod van de werkgevers is hiervoor te laat en te laag”, aldus de FNV.

“Dit eindbod zorgt dat deze cao niet concurrerend is met vergelijkbare cao’s zoals die van gemeenten of sociaal werk en dat nog meer mensen de sector verlaten. Met alle maatschappelijke gevolgen van dien”, waarschuwt de bond.

De brancheorganisatie Jeugdzorg Nederland zegt een “fatsoenlijk bod met goede loonontwikkeling en perspectief voor de werknemers” te hebben gedaan en is daarom teleurgesteld. Medewerkers gaan er volgens de organisatie meer dan 10 procent op vooruit, en medewerkers in de laagste schalen ruim 18 procent. Maar ruimte voor meer is er volgens de sector niet, “veel jeugdzorgorganisaties verkeren in financieel zwaar weer omdat stijgende kosten onvoldoende worden gecompenseerd door gemeenten”. Als de lonen nog meer stijgen, zou een op de drie jeugdzorgorganisaties failliet kunnen gaan.

De werkgevers gaan nu samen kijken hoe ze verder moeten. Als ze werknemers meer tegemoet komen, moet dat geld wel ergens vandaan komen, aldus een woordvoerder.