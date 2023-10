BuZa: bedenk of verblijf in Libanon noodzakelijk is

Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het reisadvies voor Libanon aangescherpt. Het ministerie roept Nederlanders nu op om te bedenken of aanwezigheid in het land noodzakelijk is. Als dat niet zo is dan adviseert het ministerie: “vertrek zo spoedig mogelijk als dat veilig kan uit het land.” Dat kan nu nog per vliegtuig.

“De veiligheidssituatie in delen van Libanon is instabiel”, meldt het ministerie. Dat geldt voornamelijk in het grensgebied met IsraĆ«l omdat daar raketaanvallen worden uitgevoerd en met scherp geschoten. De kleurcode voor het land is niet veranderd. Die is oranje en rood in de grensgebieden. Naar oranje gebieden wordt geadviseerd om alleen te reizen als dit noodzakelijk is. Het advies voor rode gebieden is om er niet heen te gaan.