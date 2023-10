Wekenlang hinder voor treinreizigers tussen Rotterdam en Den Haag

Treinreizigers op het traject tussen Rotterdam, Delft en Den Haag moeten van maandag 23 oktober tot en met zondag 3 december rekening houden met minder en soms ook geen treinen, meldt de NS. In die periode voert ProRail werkzaamheden uit aan sporen, perrons, wissels, bovenleidingen en treinbeveiliging.

De werkzaamheden zijn volgens de NS nodig om de groei van het aantal reizigers de komende jaren te kunnen verwerken. Er moeten op het traject meer treinen gaan rijden.

De NS waarschuwt verder dat treinen van andere perrons kunnen vertrekken en op andere tijden dan gebruikelijk. De gevolgen voor de treinreis zijn per situatie verschillend. Het zwaartepunt van de hinder ligt in de weekeinden. Maar ook op meerdere doordeweekse dagen rijden er geen of minder treinen tussen Rotterdam Centraal en Den Haag Centraal.

Ook reizigers op de lijn tussen Amsterdam Centraal en Vlissingen hebben last van de werkzaamheden. Reizigers krijgen het advies om kort voor vertrek in de reisplanner te kijken hoe de reis verloopt.