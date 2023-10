Yeşilgöz: we zijn na aanslag in Brussel echt enorm alert

“Wij zijn echt enorm alert”, zegt justitieminister Dilan Yeşilgöz over de situatie in Nederland na de aanslag in Brussel. Daarbij zijn twee Zweedse voetbalfans om het leven gekomen. Volgens de minister is er nog “geen directe aanleiding” om het dreigingsniveau te verhogen. Er is ook geen sprake van een concrete dreiging voor Nederland.

Yeşilgöz spreekt van “verschrikkelijke beelden” uit België. De verdachte zou het specifiek op de Zweden hebben gemunt. De Zweedse ambassade en zelfs Belgische IKEA-filialen worden extra beveiligd. Of dat in Nederland ook het geval is, kan Yeşilgöz niet zeggen. “Als dat nodig is, zullen we het doen. Daar zal ik nooit mededelingen over doen.” Maar, voegt de bewindsvrouw toe, “we houden alles in de gaten”.