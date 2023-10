Blauwtong bij waarschijnlijk 2250 veebedrijven

Het aantal veebedrijven met (vermoedelijk) blauwtong onder de dieren is opgelopen tot meer dan 2250. Bij bijna 1490 bedrijven staat de besmetting vast, bij zo’n 770 bedrijven is er een ernstig vermoeden dat de ziekte is uitgebroken, blijkt uit een dagelijkse update van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).

Begin deze maand stond de teller op zo’n 1100 veebedrijven. Alleen in de provincies Limburg en Zeeland is nog geen blauwtong op een bedrijf gemeld. De ziekte wordt verspreid door een klein vliegje, de zogeheten knut, en treft vooral schapen. Ook koeien krijgen de ziekte, maar gaan er minder vaak aan dood dan schapen.

Bij dieren die erg ziek zijn kleurt de tong blauw. Verder hebben ze hoge koorts, kwijlen ze, lopen ze kreupel en staan ze met een bolle rug. De ziekte is niet overdraagbaar op mensen. In tegenstelling tot de vogelgriep hoeven de dieren die ziek worden niet geruimd te worden.

De eerste meldingen dit jaar van besmettingen met blauwtong kwamen in september uit Wijdemeren in Noord-Holland en Stichtse Vecht in Utrecht. De meldingen van verdachte en positieve locaties concentreren zich in het midden van Nederland, Noord-Holland en Friesland.