COA: nieuwe asielzoekers Ter Apel moeten mogelijk op stoel slapen

De kans bestaat dat asielzoekers die zich woensdagavond bij het aanmeldcentrum in Ter Apel melden de nacht op een stoel moeten doorbrengen. Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) meldt dat er “nauwelijks marges meer” zijn en dat de komende dagen “de allerlaatste opties” worden ingezet.

Dinsdagavond zijn al honderd alleenreizende minderjarigen van Ter Apel naar Budel overgeplaatst omdat er in Ter Apel geen plek meer voor hen was. In Budel kunnen maximaal 1500 mensen worden opgevangen. Het asielzoekerscentrum in het Brabantse dorp is na dat in Ter Apel, waar plek is voor maximaal 2000 mensen, het grootste van Nederland.

Het COA verwacht dat de honderd alleenreizende jongeren een paar nachten in Budel zullen blijven, “als acute noodopvang”. Daarna worden ze naar andere locaties overgeplaatst.

Vorige week moesten asielzoekers in Ter Apel ook noodgedwongen op een matras of een stoel slapen in de wachtruimte van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel) heeft gemeenten en provincies meerdere keren opgeroepen om extra opvanglocaties te regelen. Op een aantal plekken is dat gebeurd, maar de druk op de asielopvang blijft hoog.