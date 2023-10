Rutte herhaalt: helderheid nodig over explosie ziekenhuis Gaza

Demissionair minister-president Mark Rutte blijft hameren op het belang van zorgvuldig onderzoek naar de explosie dinsdagavond bij een ziekenhuis in Gaza, waardoor honderden Palestijnen omkwamen. Hij noemt het in een bericht op X “van groot belang helderheid te krijgen over de toedracht”.

Rutte spreekt van “dramatische beelden” van het getroffen ziekenhuis. “Het menselijk leed is onbeschrijflijk. Los van de toedracht staat het humanitaire leed van zoveel onschuldige slachtoffers voorop. Mijn gedachten gaan uit naar hen en hun geliefden.”

Hamas claimt dat de Israëlische strijdkrachten verantwoordelijk zijn voor de explosie. Israël spreekt dat tegen en zegt dat een raket van Hamas zelf het ziekenhuis heeft getroffen.

Rutte zei dinsdagavond na afloop van digitaal overleg met andere EU-regeringsleiders ook al dat het te vroeg is om Israël verantwoordelijk te stellen voor de aanval. “Dat kunnen wij van hieruit niet vaststellen”, zei hij toen. Ook benadrukte hij opnieuw het recht van Israël om zich te verdedigen tegen de aanvallen van Hamas.