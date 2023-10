Voorlopig geen Nederlandse repatriëringsvluchten meer uit Israël

De vlucht waarmee woensdagavond voor de zevende keer Nederlanders worden teruggehaald uit Israël is voorlopig de laatste repatriëringsvlucht. Dat meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Volgens het departement is het aantal aanmeldingen voor repatriëring de afgelopen dagen sterk afgenomen. “Mocht het nodig en veilig zijn dan kijken we of nieuwe vluchten mogelijk zijn”, stelt het ministerie.

Nederland heeft tot nu toe 751 Nederlanders en 136 buitenlanders uit Israël gehaald. De Nederlanders die woensdagavond terugkeren, komen daar nog bij. Het is nog niet duidelijk hoeveel Nederlanders precies op de zevende repatriëringsvlucht zitten. Die komt naar verwachting rond 20.30 uur aan in Keulen. Vanaf daar worden de Nederlanders per bus naar Eindhoven gebracht.

De eerste Nederlandse repatriëringsvlucht vertrok vorige week woensdag. Daarna werd iedere dag zo’n vlucht uitgevoerd, met uitzondering van dinsdag. Voor de repatriëring zijn militaire transportvliegtuigen van defensie ingezet.