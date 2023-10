Amersfoort wil dat Rijk het stroomnet sneller aanpakt

De gemeente Amersfoort wil dat het Rijk de overbelasting van het elektriciteitsnet sneller aanpakt. De stad vreest dat bewoners en bedrijven in nieuwbouwwijken als Vathorst straks langer moeten wachten op een stroomaansluiting. Ook zouden er problemen kunnen ontstaan voor woningen, laadpalen, kleinere scholen en winkels in de rest van de stad.

Amersfoort is de afgelopen decennia snel gegroeid, van ruim 93.000 inwoners eind jaren tachtig naar ruim 160.000 inwoners nu.

Demissionair energieminister Rob Jetten waarschuwde woensdag dat het elektriciteitsnet overal in Nederland “grotendeels vol, waarschijnlijk vol of bijna vol” is. Daardoor zouden geen nieuwe bedrijven op het net kunnen worden aangesloten. In de provincie Utrecht, waar Amersfoort ligt, kan het stroomnet al vanaf 2026 op piekmomenten te zwaar worden belast.

De Amersfoortse wethouder Astrid Janssen (energietransitie) zegt in een verklaring dat de problemen niet als een verrassing komen. “Als gemeente zijn we al gestart met een plan van aanpak gericht op het elektriciteitsnetwerk uitbreiden, beter benutten en op piekmomenten ontlasten. Dit vraagt van onze inwoners en stad ook slimmer omgaan met wanneer en hoeveel stroom ze gebruiken.”

De stad Utrecht is donderdag begonnen met een enquête onder inwoners over manieren om schone energie op te wekken. Die loopt tot 1 december. “Het elektriciteitsnet in Utrecht is overbelast. Voor nieuwe grote opwekprojecten is vooralsnog geen ruimte op het elektriciteitsnet, die komen op de wachtlijst”, stelt de gemeente. Structurele oplossingen zijn er nu nog niet, en daarom werkt Utrecht aan andere manieren om stroom te regelen.

Almere, een andere groeistad, waarschuwde woensdag dat er vanaf 2026 niet zomaar nieuwe woonwijken gebouwd kunnen worden. Ook Dronten zegt dat zijn groeiambities onder druk komen te staan.