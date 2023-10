Amsterdam: miljoen euro voor slachtoffers oorlog Israël en Hamas

De gemeente Amsterdam stelt een miljoen euro beschikbaar voor de slachtoffers van de oorlog tussen Israël en Hamas. Het geld is bedoeld voor humanitaire hulp en gaat naar het Rode Kruis. Die besteedt het geld aan voedsel, water en medische zorg voor burgers. “Amsterdam geeft hiermee gehoor aan de dringende oproep van de Verenigde Naties om extra internationale bijstand”, aldus de gemeente.

Het college van burgemeester en wethouders zegt zich “grote zorgen” te maken over de gevolgen van deze oorlog voor de burgers in de regio. “Elke dag vallen er burgerslachtoffers en in Gaza nemen de tekorten aan water, medicijnen en voedsel steeds verder toe. Het college veroordeelt het geweld tegen onschuldige burgers en roept alle partijen op tot het respecteren van humanitair oorlogsrecht en humanitaire beginselen. Dat betekent onder meer dat hulpverleners en hulpgoederen toegang krijgen tot bezette gebieden en dat burgers en humanitaire hulpverleners worden ontzien.”

Sinds de inval van Hamas in Israël vorig weekend is er in de hoofdstad het zogeheten draaiboek Vrede in werking. “Dit houdt in dat het college, de politie, en de stadsdelen contact onderhouden met diverse netwerken en gemeenschappen”, aldus burgemeester Femke Halsema vorige week in de gemeenteraad. Het college zegt verder ook te begrijpen dat het dodelijk geweld in Gaza en Israël leidt tot “verdriet, boosheid en zorgen” onder Amsterdammers. “Het college is zeer zich bewust van de emoties en uiteenlopende opvattingen in de stad. We zijn van mening dat hier altijd vreedzaam uiting aan mag worden gegeven, maar we willen ervoor waken dat de oorlog onze stad in zijn greep krijgt.”

Afgelopen week waren er in Amsterdam meerdere demonstraties vanwege het conflict. Een pro-Palestijnse mars afgelopen zondag en een pro-Israël-demonstratie vorige week donderdag op de Dam trokken duizenden mensen.