Ministerie: 774 Nederlanders gerepatrieerd uit Israël

Nederland heeft met repatriëringsvluchten 774 Nederlanders en 144 mensen uit andere landen uit Israël gehaald. Dat gebeurde met zeven vluchten van 11 tot en met 18 oktober. Met de vlucht die woensdagavond landde in Keulen kwamen 23 Nederlanders mee en acht mensen uit een ander land, meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken.

De zevende repatriëringsvlucht van woensdag is voorlopig de laatste. Volgens het ministerie is het aantal aanmeldingen voor repatriëring de afgelopen dagen sterk afgenomen. “Als dat nodig en veilig is, blijven het ministerie van Buitenlandse Zaken en Defensie kijken of er nieuwe vluchten mogelijk zijn”, is de boodschap.