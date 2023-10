Raad van State bekijkt klachten over kandidaten Kamerverkiezingen

De Raad van State, de hoogste bestuursrechter, buigt zich donderdag over de lijsten met kandidaten voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer. De Kiesraad heeft die lijsten vorige week vastgesteld. Acht partijen en mensen zijn het daar niet mee eens en gingen daarom in beroep.

De Raad van State behandelt donderdag de eerste vijf klachten. Twee mensen zijn tegen de kandidatuur van de lijsttrekkers Dilan Yeşilgöz (VVD) en Frans Timmermans (GroenLinks-PvdA). Een ander maakt bezwaar tegen deelname van de Partij voor de Dieren.

De politieke partij LEF – Voor de Nieuwe Generatie zegt vorige week op tijd genoeg ondersteuningsverklaringen te hebben ingeleverd om mee te mogen doen op Bonaire, Sint-Eustatius en Saba. Die bijzondere gemeenten in Caribisch Nederland vormen samen één kieskring. Bij het inleveren kreeg de partij echter te horen dat de tijd voorbij was omdat het in Nederland inmiddels 17.00 uur was. De partij zegt dat de lokale tijd geldt, en dan zouden ze op tijd zijn geweest. Geert Sterenborg, leider van een naamloze lijst, mag in geen enkele kieskring meedoen, maar is het daar niet mee eens en stapte daarom ook naar de Raad van State.

Komende maandag worden de andere drie klachten behandeld. Het is niet bekend waarover die gaan. Diezelfde dag moeten de rechters uitspraak doen. Daarna zijn de kandidatenlijsten definitief.

De Kamerverkiezingen zijn op 22 november. De Kiesraad heeft 1126 kandidaten van 26 partijen goedgekeurd.