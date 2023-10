Staat begint rechtszaak tegen bedrijf Van Lienden om mondkapjesdeal

De Nederlandse staat daagt het bedrijf Relief Goods Alliance (RGA) van Sywert van Lienden voor de rechter vanwege de omstreden mondkapjesdeal. Demissionair minister Conny Helder voor Langdurige Zorg meldt in een Kamerbrief dat ze daartoe besloten heeft na een advies van de landsadvocaat. Met de civiele procedure wil ze de rechten van de Staat veiligstellen, schrijft ze. Helder kan in verband met het procesbelang niet ingaan op de inhoud van de dagvaarding.

Van Lienden wist aan het begin van de coronaperiode een grote deal los te peuteren bij het ministerie van Volksgezondheid. Hij zou tientallen miljoenen mondkapjes leveren waarmee 100 miljoen euro was gemoeid. Hoewel dat zonder winstoogmerk zou zijn, verdiende Van Lienden en zijn zakenpartners er ongeveer 30 miljoen euro aan. De deal is later onderzocht door twee onderzoeksbureaus.

De civiele procedure staat los van een strafrechtelijk onderzoek van het Openbaar Ministerie naar Van Lienden en zijn zakenpartners.