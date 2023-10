Universiteit mag hoofddocent ontslaan om seksuele misdragingen

De Universiteit Maastricht mag een hoofddocent ontslaan en hoeft daarbij geen ontslagpremie te betalen. De man heeft zich schuldig gemaakt aan “ernstig verwijtbaar handelen”, oordeelt de kantonrechter in Maastricht. De hoofddocent heeft meerdere studentes tegen hun wil in gezoend en betast. Zijn gedrag liet volgens de rechtbank een patroon zien van “serieus ongewenst gedrag”.

Uit gesprekken met meerdere studentes komt naar voren dat zij zich ongewenst bejegend voelden, maar ook afhankelijk van hem waren. Zo was de hoofddocent tot 2021 co√∂rdinator van een masterprogramma aan de universiteit. Hij was een zogenoemde profileringshoogleraar van de Experimentele Neuropsychofarmacologie. Het masterprogramma was voor een maximumaantal studenten toegankelijk en hij begeleidde postdocs en promovendi “vaak intensief”. Een “versterkende factor” in de afhankelijkheidsrelatie, aldus de rechtbank.

Een aantal verklaringen van studenten heeft de man ook erkend. Zo heeft hij onder meer twee postdocs gezoend, en bij een van hen aan haar borsten gezeten. Ook nam hij een dronken masterstudente mee naar huis, terwijl ze eigenlijk naar haar eigen huis had willen gaan. Hij beweerde dat ze daarvoor te dronken was. De vrouw heeft in een verklaring verteld dat hij haar wilde zoenen, maar dat zij wilde slapen. De volgende dag werd ze wakker met de handen van de man op haar borsten. Ze had alleen haar string en T-shirt aan en kon zich niet herinneren of er iets was gebeurd.

In 2020 en 2021 had de hoofddocent een langdurige, seksuele relatie met een van zijn promovendi, zonder dit te melden. Volgens de rechtbank had hij moeten weten dat hij deze relatie wel moest melden. De universiteit heeft in 2022 onderzoek ingesteld tegen de hoofddocent na een melding. Daarna kwamen meer meldingen binnen over de man.

De kantonrechter merkt een “ernstig gebrek aan zelfreflectie” op bij de man. Hij zou meermaals gezegd hebben dat de studentes het initiatief hadden genomen. “Uit het gegeven dat de verweerder dit met droge ogen volhoudt, volgt een miskenning van zijn eigen verantwoordelijkheid, de machtsstructuur, de voorbeeldfunctie die hij had en het gegeven dat zijn gedrag intrinsiek onjuist was”, aldus de rechtbank.

De Universiteit Maastricht laat weten zich nu vooral op nazorg te richten voor de betrokkenen. “De impact hiervan is nog niet voorbij”, aldus een woordvoerder. Met de uitspraak van de kantonrechter is het arbeidscontract van de hoofddocent onmiddellijk ontbonden.