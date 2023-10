Voor het eerst stemmen ruim 100.000 Nederlanders uit buitenland

Bijna 109.000 Nederlanders die in het buitenland wonen, kunnen in november hun stem uitbrengen voor de Tweede Kamer. Voor het eerst staan meer dan 100.000 ‘niet-ingezeten’ geregistreerd als kiezer. Bij de Tweede Kamerverkiezingen van 2021 mochten bijna 93.000 Nederlanders uit het buitenland stemmen.

De meeste kiezers wonen in Duitsland (21.477), België (17.500) en Frankrijk (9738), meldt de gemeente Den Haag, die de kiezers in het buitenland registreert en hun stemmen ontvangt en telt. In de top 10 staan verder het Verenigd Koninkrijk, Spanje, de Verenigde Staten, Zwitserland, Zweden, Australië en Portugal.

Het totale aantal kan nog oplopen. De aanmelding voor Nederlanders die in het buitenland wonen, is gesloten. Maar mensen die in Nederland wonen en op verkiezingsdag in het buitenland zijn, bijvoorbeeld voor hun werk, mogen ook vanuit het buitenland stemmen. Zij hebben nog tot volgende week woensdag om zich daarvoor te registreren.

Ruim 1300 kiezers mogen stemmen vanuit Curaçao en ruim 500 uit Aruba. Het is niet bekend hoeveel kiezers er op Sint-Maarten zijn. Dit zijn zelfstandige landen binnen het Koninkrijk. Bonaire, Sint-Eustatius en Saba zijn bijzondere gemeenten en vormen samen een eigen kieskring binnen Nederland.

De buitenlandse kiezers staan in een zogeheten permanent register. Deze mensen krijgen voor de verkiezingen automatisch een stembiljet thuis gestuurd per post. Dat moeten ze naar de gemeente Den Haag, naar een ambassade of naar een consulaat sturen. Sinds een paar jaar hoeven mensen zich maar één keer aan te melden. Vroeger moesten landgenoten in den vreemde zich bij elke verkiezing opnieuw registreren.

Van de bijna 93.000 Nederlanders die in 2021 voor de Tweede Kamer mochten stemmen, brachten uiteindelijk ruim 63.000 hun stem uit, een opkomst van ongeveer 68 procent. VVD, D66 en GroenLinks kregen de meeste stemmen in deze groep. Bij de Kamerverkiezingen van 2017 stonden 80.066 buitenlandse kiezers geregistreerd.

De verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn op 22 november.