Ambtenaren vragen kabinet: roep Israël een halt toe

Een groep ambtenaren van ministeries uit in een brief aan het kabinet “grote zorgen over de onvoorwaardelijke steun” aan Israël. De ambtenaren roepen op om Israël een halt toe te roepen, blijkt uit de brief waarover De Telegraaf als eerste schreef en die ook het ANP heeft ingezien. Ze vinden verder dat het kabinet Israël moet aanspreken op de verantwoordelijkheid die het land heeft “als bezetter van de Palestijnse gebieden”.

De rijksambtenaren veroordelen de “gruwelijke” aanvallen van Hamas, maar laken het feit dat “geen duidelijke lijn (wordt) getrokken ten aanzien van” de Israëlische reactie hierop. Israël ondermijnt de internationale rechtsorde en gebruikt disproportioneel geweld. De ambtenaren zien dat “het grote aantal burgerslachtoffers in Gaza als legitieme nevenschade gezien wordt door Israël”.

Ze voegen daaraan toe “dat Israël tot op dit moment geen enkele terughoudendheid toont in haar reactie, in naam van zelfverdediging”. Ook Nederland stelt zich bepaald niet terughoudend op, volgens de ambtenaren. Ze vragen een ferme veroordeling van het “buitensporige geweld in Gaza” en vragen het kabinet Israël te wijzen “op het belang van handelen binnen de richtlijnen van het internationaal humanitair recht”. Daarbij moet het kabinet van het verleden leren, stellen zij: “Israël heeft reeds (…) oorlogsmisdaden gepleegd en zal dit blijven doen zolang zij hiervoor niet gestraft wordt.”

Tot slot vragen de ambtenaren het kabinet zich in te spannen voor een diplomatieke oplossing. “Roep op tot de-escalatie, zorg voor dialoog, zet alles op alles om blijvende vrede te bewerkstelligen.”

Op het moment van schrijven hebben bijna 300 ambtenaren de brief ondertekend. Dat aantal neemt toe maar is wel een relatief klein deel van de tienduizenden werknemers die bij ministeries werken. De brief kan tot woensdagochtend worden ondertekend, en wordt daarna gemaild naar alle bewindspersonen.