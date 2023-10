Hoe voorkom je dat anderen jouw teksten of afbeeldingen misbruiken?

Op het internet wordt heel wat gepubliceerd. Het is dan zaak om je eigen teksten en afbeeldingen te beschermen. Dat kan erg lastig zijn want er zijn immers nogal wat pagina’s op het wereld wijde web. Maar je kunt met behulp van bepaalde software controleren of jouw teksten of afbeeldingen ook nog ergens anders staan dan alleen op je eigen website. Bedenk wel: wat je post op sociale media valt een stuk minder makkelijk onder intellectueel eigendom. Je deelt het daar immers al met vele mensen en platforms als Facebook en Instagram beschouwen dat niet meer als privé als je het daar plaatst. Maar in veel andere gevallen sta je zeker sterk.

Juridische bijstand

Je kunt een gespecialiseerd kantoor zoals Lawfox inschakelen als je ontdekt dat jouw teksten of afbeeldingen worden gebruikt zonder jouw toestemming. Als je dit merkt kan een advocaat de overtreder benaderen met een verzoek om de content te verwijderen. Ook kan eventueel direct een schadevergoeding worden geëist. Als hier niet op wordt ingegaan dan kan de gang naar de rechter worden gemaakt. Rechters zijn doorgaans gevoelig voor privacy-zaken. Wanneer iemands eigendomsrecht wordt geschonden dan wordt diegene in veel gevallen in het gelijk gesteld.

Plagiaat is strafbaar

Je kent misschien wel zaken die betrekking hadden op intellectueel eigendom en die in de media zijn gekomen. Het gaat dan bijvoorbeeld om recepten met foto’s die worden gekopieerd voor kookboeken. Of teksten of melodielijnen van liedjes die worden gebruikt zonder toestemming van de oorspronkelijke componist of schrijver. In Amerika worden in dat soort gevallen miljoenen dollars schadevergoeding toegewezen. In Nederland gebeurt dat niet. ‘Amerikaanse toestanden’ kennen we hier niet. Maar dat wil niet zeggen dat plagiaat niet strafbaar is. Als je kunt aantonen dat een tekst of afbeelding van jou is, dan mag die niet zomaar zonder jouw toestemming worden gebruikt. Zeker niet als daar vervolgens geld mee wordt verdiend. Wanneer iemand bijvoorbeeld jouw liedje zingt, maar een filmpje van maakt en dat op zijn eigen Instagram plaatst, dan is er niet zo veel aan de hand. Maar als er geld mee verdiend wordt, bijvoorbeeld door het nummer uit te brengen of het tegen betaling te spelen met een band, dan is het natuurlijk een ander verhaal. Ook als iemand een online radiostation begint en daar jouw muziek draait moet daarvoor worden betaald.

Controle van jouw intellectueel eigendom

Het is vandaag de dag bijna ondoenlijk om voortdurend te controleren of jouw materiaal onterecht wordt gekopieerd. Wel zijn er speciale bureaus die zich hierop toeleggen. Als je vermoedt dat jouw copyright wordt geschonden dan kun je zo’n bedrijf een onderzoek laten doen. Ook wordt er soms periodiek gecontroleerd, dit gebeurt meestal bij geregistreerde handelsmerken omdat die gemakkelijker worden misbruikt. Zeker als dit negatieve gevolgen kan hebben voor het merk is de kans groot dat de overtreder zeer snel een claim gepresenteerd krijgt.