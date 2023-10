Noordelijke provincies gaan herfstvakantie in

De noordelijke provincies van het land gaan vrijdagmiddag de herfstvakantie in. Scholieren zijn vrij tot en met 29 oktober. De vakantieweek voor de regio’s midden en zuid komt dit weekend juist tot een einde.

Onder de noordelijke regio vallen grotendeels de provincies Groningen, Friesland, Drenthe, Flevoland en Noord-Holland. Scholen hoeven zich niet aan de voorgestelde data van het ministerie van Onderwijs te houden. Lokaal kan worden uitgeweken naar andere data.

Omdat voor de andere twee regio’s van het land de herfstvakantie juist afgelopen is dit weekend, verwacht de ANWB drukte op de wegen. Dit komt door een combinatie van vakantie- en recreatieverkeer met daarnaast wegwerkzaamheden op verschillende plekken in het land en in BelgiĆ« en Duitsland. Ongelukken en herfstweer kunnen eventuele files en vertragingen verder laten oplopen. Er is voor dit weekend wisselvallig weer met flink wat regen en wind voorspeld.