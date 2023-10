Piet S. in beroep tegen celstraf van 17 jaar voor drugshandel

Piet S. (67) gaat in hoger beroep tegen de celstraf van zeventien jaar die hij vorige week opgelegd kreeg voor onder meer drugshandel en witwassen. Dit meldt zijn advocaat. De rechtbank in Den Haag zag S., die een decennialange reputatie heeft in de onderwereld, als de baas van een organisatie die verantwoordelijk was voor het ontvangen en versturen van allerlei soorten drugs.

S. heeft zelf altijd volgehouden dat hij zelf niet bezig was met drugshandel, maar als een soort scheidsrechter opereerde voor criminele groepen. Daarbij zei de verdediging ook dat woorden niet in daden zijn omgezet. “Veel verder dan het elkaar bestoken met berichten zijn ze (de verdachten, red.) niet gekomen”, aldus de advocaat.

De rechtbank zag echter voldoende bewijs tegen S. in onder meer in ontsleutelde berichten en afgeluisterde gesprekken. Ook is het volgens de rechtbank wel degelijk tot transporten gekomen. “Hij kon zich meten met de top van de Nederlandse drugswereld”, zo zei de rechtbank, die de feiten waarvoor S. en zijn groep verantwoordelijk worden gehouden ook “ongekend” noemde.

De criminele drugsorganisatie heeft volgens de rechtbank drugslijnen over de hele wereld opgezet. “Van Rusland en Australië tot Engeland en Paraguay.” Onder meer 4600 kilo cocaïne en 11.000 kilo hasj zou zijn verscheept.

Meer dan twintig verdachten stonden terecht in de megazaak Taxus, die in 2020 begon. De straffen voor de overige verdachten variëren van een boete tot celstraffen van zes maanden tot twaalf jaar. Onder hen was ook de zoon van Piet S., Freddy. Hij kreeg acht jaar cel opgelegd. Veel straffen waren hoger dan het OM had geëist.