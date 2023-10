Tot 19 maanden cel opgelegd voor miljoenenroof Schiphol

De rechtbank in Haarlem heeft vrijdag celstraffen opgelegd van zestien, achttien en negentien maanden aan vier verdachten van een ladingroof op Schiphol in juni 2019. Bij de diefstal werd voor een bedrag van 2,5 miljoen dollar aan elektronica buitgemaakt.

De buit bestond uit smartphones, drones en actiecamera’s. Ook werden er tientallen dozen tuinverlichting gestolen, die in september 2019 zijn teruggevonden in een loods op een industrieterrein in Beverwijk.

Het Openbaar Ministerie sprak eerder van een “strak geplande, professioneel uitgevoerde diefstal”, waarbij gebruik is gemaakt van vrachtwagens en valse kentekenplaten. De verdachten kregen hulp van binnenuit. De rechtbank noemt de roof in het vonnis “een ernstig feit waardoor grote financiële schade is berokkend. Verdachten hadden slechts oog voor hun eigen financieel gewin en hebben bedrijven op Schiphol in diskrediet gebracht.” De verdachten moeten de opbrengst terugbetalen, waarbij het om bedragen gaat van 50.000 euro.

De opgelegde straffen vallen lager uit dan de strafeisen van het OM. Bovendien werden drie verdachten in de zaak vrijgesproken. Het OM had celstraffen van 22 tot 57 maanden geëist. De rechtbank zegt bij de strafoplegging te hebben gekeken naar vergelijkbare zaken. De verdachten kregen ook lagere straffen omdat de zaak lang geduurd heeft.