Verdachte fatale steekpartij Leiden naar Pieter Baan Centrum

Tareq S., die verdacht wordt van een fatale steekpartij in Leiden op 14 juli, zal geobserveerd worden in het Pieter Baan Centrum (PBC). Dat bleek vrijdag tijdens de eerste openbare zitting in de rechtbank in Den Haag. De officier van justitie had hierom gevraagd omdat er ernstige zorgen waren over de psychische toestand van de 38-jarige S.

Vanwege drukte zal S. pas over veertien weken terecht kunnen in het PBC. Bij de steekpartij in Diaconaal Centrum De Bakkerij op de Oude Rijn, in het centrum van de stad, kwam een 66-jarige man om het leven. Het dodelijke slachtoffer was vrijwilliger bij het centrum en zat achter de balie. Twee anderen raakten gewond. S. zou de slachtoffers meerdere keren in het lichaam hebben gestoken.

De geboren Syriƫr werd enkele dagen na de steekpartij aangehouden in zijn woning. Agenten hadden zijn gezicht herkend van camerabeelden. Die hadden een deel van de route van S. voor en na het incident vastgelegd. In de woning van S. is kleding gevonden die hij mogelijk had gedragen tijdens het incident, ook zijn bloedsporen van twee slachtoffers onder zijn schoenen en op zijn bril aangetroffen. Op een kralenarmband van S. werden zijn DNA en bloedsporen van een slachtoffer aangetroffen.

De verdachte ontkende op de zitting dat hij ooit in De Bakkerij was geweest of de slachtoffers kende. “Ik had geen ruzie met ze”, zei hij via een tolk. “Hij heeft zijn eigen kijk op de zaak en die hangt samen met zijn psychische toestand”, aldus zijn advocaat. Op zijn verzoek zal de rechtbank, samen met de officier van justitie en de verdediging, een bezoek brengen aan De Bakkerij om een beter beeld te krijgen van de plek van het incident. Wanneer dat gebeurt, is nog niet duidelijk.

De volgende zitting staat gepland op 16 januari, dat is opnieuw een inleidende zitting.