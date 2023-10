Gedeeltelijke maansverduistering eind oktober

Eind oktober is in Nederland een gedeeltelijke maansverduistering te zien. Dat meldt Weeronline. De maansverduistering vindt plaats in de nacht van 28 op 29 oktober en het fenomeen is te zien vanuit Nederland en Belgiƫ.

Bij een maansverduistering beweegt de maan door de schaduw van de aarde. Bij een gedeeltelijke verduistering lijkt het daardoor alsof er een hapje uit de maan is genomen. De verduistering begint om 20.01 uur en is op haar hoogtepunt om 22.15. Om 00.29 uur is de gedeeltelijke verduistering voorbij.

De volgende volledige maansverduistering staat gepland voor september 2025. Bij een volledige verduistering krijgt de maan een rode kleur. Dit wordt dan ook een bloedmaan genoemd.