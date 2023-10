Kabinet probeert via Israël info te krijgen over omgekomen vrouw

Nederland staat in contact met Israël om meer informatie te krijgen over de 33-jarige Nederlandse vrouw die in de Gazastrook is omgekomen, laat demissionair premier Mark Rutte weten.

“Aangedaan door het droevige nieuws dat een Nederlandse vrouw in Gaza is omgekomen. Mijn gedachten zijn bij haar nabestaanden in deze moeilijke tijd”, schrijft Rutte verder op het sociale medium X.

Over de toedracht van haar dood kan Buitenlandse Zaken nog niets zeggen. Het ministerie had eerder wel contact met het slachtoffer over consulaire steun. Gaza is sinds twee weken afgesloten van de buitenwereld.

Israël voert elke dag aanvallen uit op Gaza om Hamas uit te schakelen. Die beweging, die in de EU op de terreurlijst staat, voerde op 7 oktober een aanval uit op Israël. Daardoor vielen vele honderden doden. Door de Israëlische acties kwamen volgens Hamas al meer dan 4600 mensen om.