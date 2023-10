Het KNMI heeft maandag voor het midden en het zuiden van Nederland code geel afgegeven vanwege dichte mist. Het verkeer en buitenactiviteiten kunnen hinder ondervinden van de mist, meldt de weerdienst.

Weeronline waarschuwt dat het zicht op sommige plekken minder dan 200 meter is en op een enkele plek zelfs minder dan 100 meter. Naar verwachting lost de mist in de loop van de ochtend weer op. Vooral in het midden van het land bestaat de kans dat de mist wat langer blijft hangen.