Twee mannen aangehouden om bodemverontreiniging in Kerkrade

De Limburgse politie heeft deze maand twee mannen aangehouden op verdenking van een milieumisdrijf, is maandag bekendgemaakt. Het tweetal zou op een industrieterrein in Kerkrade afvalstoffen in de bodem hebben opgeslagen, die daardoor verontreinigd raakte. Ook worden ze verdacht van fraude.

Een van beide verdachten is op 13 oktober in Kroatiƫ aangehouden. Het gaat om een 46-jarige man uit Duitsland, die voor verhoor is overgedragen aan de Nederlandse politie. De tweede verdachte, een 59-jarige man uit het Brabantse Berghem, is afgelopen zaterdag in het buitenland aangehouden, laat een woordvoerster van de politie weten.

Het onderzoek naar de opslag van de afvalstoffen in Kerkrade loopt al sinds begin 2021, na signalen en klachten over de situatie op het industrieterrein van omwonenden, de gemeente en de provincie Limburg.

Uit het onderzoek is gebleken dat de twee verdachten verbrande kunststoffen, verbrand rubber en verbrande plastics in de bodem hebben opgeslagen en de afvalstoffen niet op de juiste manier hebben afgedekt. Daardoor konden schadelijke stoffen diep in de bodem trekken.

Volgens de politie zijn er bovendien aanwijzingen dat er veel geld is verdiend met dit milieumisdrijf. De politiewoordvoerster licht toe dat dat te maken heeft met de borg die ondernemers moeten betalen als ze afval afvoeren. “Je betaalt borg, die je terugkrijgt als je het afval goed afvoert. Dat hebben de verdachten niet gedaan, maar ze hebben wel geprobeerd de borg terug te krijgen.”

Volgens de politie heeft het milieumisdrijf impact gehad op het veiligheidsgevoel in de woonwijk die aan het industrieterrein grenst. “Team Milieu is dan ook blij als burgers melding maken van verdachte situaties of zorgelijke ontwikkelingen die men ziet.”