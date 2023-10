In en om Woerden kunnen mensen beter even niet de weg op gaan als het niet per se hoeft. De Veiligheidsregio Utrecht waarschuwt dat door bluswerkzaamheden na een grote brand op de Industrieweg veel rook vrijkomt. Dat geeft in combinatie met dichte mist een gevaarlijke situatie.

Intussen is ook een NL-alert verstuurd met deze waarschuwing.

De brand legde in de nacht van woensdag op donderdag een bowlingcentrum in de as. De brandweer kon voorkomen dat het vuur oversloeg naar andere panden.