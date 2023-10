Gevluchte Oekraïners 2 jaar naar buurtcentrum in Brabantse Hapert

In een buurtcentrum in het Brabantse dorp Hapert worden zestig vluchtelingen uit Oekraïne opgevangen. De inrichting moet in februari klaar zijn, en daarna is de locatie twee jaar lang beschikbaar, meldt de gemeente Bladel, waar Hapert onder valt.

In het gebouw, gemeenschapshuis Den Tref, waren vorig jaar 115 asielzoekers opgevangen. Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel was toen geen plek voor ze.

De opvanglocaties voor Oekraïense vluchtelingen zijn vrijwel helemaal vol. Volgens de meest recente cijfers hebben gemeenten bij elkaar 83.660 bedden beschikbaar, waarvan ongeveer 700 niet in gebruik zijn.