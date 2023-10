Jetten ‘echt overtuigd’ dat klimaatdoelen gehaald worden

Demissionair klimaatminister Rob Jetten is er “echt van overtuigd” dat de klimaatdoelen gehaald worden. Daarmee reageert hij op de Raad van State die donderdag stelde dat het “onrealistisch” is dat in 2030 minstens 55 procent minder broeikasgassen worden uitgestoten. Wel is het volgens Jetten “een terechte waarschuwing dat het een hele forse opgave is”.

Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) heeft berekend dat alle plannen die tot nog toe zijn gemaakt de uitstoot tegen 2030 met 46 tot 57 procent doen dalen. Om aan 55 procent te komen, moet dus alles meezitten. De Raad van State vindt dat niet zo realistisch en gaat liever uit van de ondergrens van de bandbreedte, 46 procent dus.

Jetten kan zich daar dus niet in vinden. Volgens hem loopt de overheid wel achter en moet die de samenleving “maximaal ondersteunen” in de verduurzaming en juist “geen remmende factor” zijn. Dat houdt niet op in 2030, benadrukt de minister. “We moeten ook na 2030 nog vol door richting het uiteindelijke doel, namelijk een klimaatneutrale samenleving.”

De Raad van State heeft ook kritiek op de “concreetheid” van de klimaatplannen. Zo zou de krapte op het elektriciteitsnet niet snel genoeg worden aangepakt. Volgens Jetten zit oude wetgeving “het tempo soms in de weg” bij de uitbreiding van de energie-infrastructuur, maar de nieuwe Energiewet die volgend jaar wordt behandeld zou het proces moeten versnellen.

“Het gaat piepen en kraken en schuren op plekken”, aldus de bewindsman. Maar als de overheid “veel zwaarder de regie” neemt, gaat het volgens hem lukken om het elektriciteitsnet te ontlasten.

Jetten ziet meer positieve trends, bijvoorbeeld op het gebied van hernieuwbare energie. “Je ziet dat een op de drie laadpalen in Europa in Nederland staat. We zijn kampioen qua zonne-energie”, zegt hij. Uit internationale vergelijkingen blijkt dat Nederlanders per hoofd van de bevolking het meeste vermogen aan zonnepanelen hebben ge├»nstalleerd van Europa.

Op energiebesparing is nog altijd “veel te winnen” erkent Jetten. Dat was ook een van de kritiekpunten in de Klimaat- en Energieverkenning (KEV), waarvan het tweede deel donderdag tegelijk verscheen met het advies van de Raad van State. Door energie te besparen “hoef je ook minder energie op te wekken, minder te transporteren en er ook minder voor te betalen” zegt de minister, die bij de komende verkiezingen de lijst van D66 aanvoert.