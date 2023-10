Leiden Film Festival trapt af met nieuwe film van Nicolas Cage

De 18e editie van het Leiden International Film Festival gaat donderdagavond van start. In de Stadsgehoorzaal in Leiden wordt als opening de nieuwe film Dream Scenario met Nicolas Cage vertoond. In de film speelt de Amerikaanse ster een professor die opeens op onverklaarbare wijze in de dromen van alle mensen op aarde verschijnt.

Tegelijkertijd met Dream Scenario vindt in bioscoop Trianon een publiekspremière plaats. Hier wordt de film Poor Things vertoond, die op het festival van Venetië werd bekroond met de Gouden Leeuw. Emma Stone, die wordt getipt voor een Oscar, speelt in de zwarte komedie een vrouw die door een uitzonderlijke wetenschapper weer tot leven wordt gewekt.

Het Leiden International Film Festival vindt dit jaar voor de 18e keer plaats. Sinds haar oprichting in 2006 is LIFF uitgegroeid tot een van de grootste filmfestivals van Nederland met tegen de 50.000 bezoekers per jaar. Het elfdaagse festival heeft een programma van meer dan honderd films, waaronder voornamelijk Nederlandse en Europese premières.

Een speciaal programma is dit jaar gewijd aan het vertonen van films op bijzondere locaties die normaal nooit als bioscoop worden gebruikt. In de Hortus is op 31 oktober het fantasydrama The Secret Garden (De geheime tuin) van regisseur Agnieszka Holland te zien. En in het Rijksmuseum van Oudheden draaien de historische films Valhalla Rising met Mads Mikkelsen (2 november) en de komedie Monty Python and the Holy Grail, over koning Arthur (3 november).