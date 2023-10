Nederlandse voertuigen rijden meer, stekkerauto bezig met opmars

Nederlandse personenauto’s, bestelbusjes, vrachtwagens en bussen reden in 2022 in totaal bijna 144 miljard kilometer in binnen- en buitenland. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van nieuwe cijfers.

Ruim driekwart van de afgelegde kilometers in 2022 werd gereden door personenauto’s. Het CBS ziet daarbij een flinke groei van het aandeel dat gereden wordt door stekkerauto’s: in 2022 legden stekkerauto’s 55,7 procent meer kilometers af dan in 2021. Het gaat dan om zowel volledig elektrische als hybride voertuigen. Volgens het CBS is de groei onder andere te verklaren door een toename van het aantal stekkerauto’s in Nederland.

Ook gingen Nederlanders meer op reis naar het buitenland, meldt het CBS. Ten opzichte van 2021 legden personenauto’s het afgelopen jaar bijna 43 procent meer kilometers af in het buitenland. Het totaal aantal afgelegde kilometers door alle Nederlandse motorvoertuigen ligt 7 procent hoger dan in 2021. Wel wordt nog altijd minder gereden dan in 2019, het laatste jaar voor de uitbraak van coronapandemie. Toen lag het totale aantal afgelegde kilometers op 150 miljard.

Met bestelbusjes werd iets meer gereden dan in 2021, en daarmee ook meer dan in 2019. Vrachtwagens legden ongeveer evenveel kilometers af als vorig jaar en zitten daarmee ook op het niveau van voor corona. Nederlandse bussen maakten iets meer kilometers in 2022, in totaal 544 miljoen. Vooral bij touringcars is een sterke toename te zien: het aantal touringcarkilometers is met 82,8 procent toegenomen.