Paasspektakel The Passion volgend jaar vanuit Zeist

Zeist is komend jaar de gaststad voor The Passion. Dat heeft KRO-NCRV donderdag bekendgemaakt. Het muzikale paasspektakel wordt voor de veertiende maal georganiseerd en vindt in 2024 plaats op 28 maart.

De omroep maakte ook bekend dat presentatrice Anita Witzier voor de derde keer verslaggever is. De castleden worden begin volgend jaar bekendgemaakt.

“In deze tijden van oorlog en polarisatie lijkt het paasverhaal dat we in The Passion vertellen, steeds urgenter”, zegt directievoorzitter Peter Kuipers van KRO-NCRV. “De boodschap van Jezus is van alle tijden: behandel anderen zoals je zelf behandeld wilt worden, heb vertrouwen en sluit niemand uit.”

Publiek is in 2024 ook weer welkom bij The Passion. De gaststad voor de Hemelvaart-editie wordt op een later tijdstip bekendgemaakt.