Woningen ontruimd wegens zeer grote brand in Woerden

In Woerden heeft in de nacht van woensdag op donderdag een zeer grote brand gewoed in een bedrijfsgebouw op de Industrieweg. De veiligheidsregio Utrecht meldde in eerste instantie dat het ging om een bowlingcentrum. Later bleek het te gaan om het pand van een standbouwer. De veiligheidsregio liet tegen 05.30 uur weten dat de brand onder controle was.

De brandweer rukte met meerdere voertuigen uit om te voorkomen dat de brand oversloeg naar naastgelegen panden. Dat is volgens een woordvoerster van de veiligheidsregio gelukt. Het pand waarin de brand plaatsvond is wel volledig verloren gegaan. De brandweer verwacht de rest van de nacht nog bluswerkzaamheden uit te voeren.

De bewoners van een naast het industriegebied gelegen zorginstelling werden uit voorzorg geƫvacueerd. Zij zijn opgevangen in het gemeentehuis. Bij de instelling moeten nog metingen worden gedaan om te bepalen of de bewoners terug kunnen keren.