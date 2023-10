Yeşilgöz, Omtzigt en Timmermans treffen elkaar 5 november bij RTL

Bij het RTL-verkiezingsdebat op zondag 5 november staan Dilan Yeşilgöz (VVD), Pieter Omtzigt (NSC) en Frans Timmermans (GroenLinks-PvdA) tegenover elkaar. De grote winnaar van de Provinciale Statenverkiezingen BBB doet niet mee aan dit debat. Eerder was al bekend dat de lijsttrekkers van de drie grootste partijen uitgenodigd zouden worden, maar onduidelijk was nog wie precies.

De drie zijn gekozen op basis van “de meest recente Peilingwijzer” aldus RTL Nieuws, dat meldt dat zij hebben toegezegd aanwezig te zijn. In die peiling, een combinatie van metingen door I&O Research en Ipsos/EenVandaag, komt de VVD uit op 25 tot 29 zetels, Nieuw Sociaal Contract op 24 tot 30 en GroenLinks-PvdA op 21 tot 25 zetels. De PVV (16-20 zetels) en de BBB (10-14 zetels) staan lager.

Op dit moment is Omtzigt nog een eenmansfractie in de Kamer, GroenLinks en PvdA hebben opgeteld 17 zetels en de VVD 34. In de huidige Kamer zijn VVD, D66 (24 zetels) en PVV (16 zetels) de grootste fracties.

Voorheen werden grote debatten meestal met een grotere groep lijsttrekkers georganiseerd, maar Omtzigt heeft onder meer aangegeven niet mee te willen doen aan tv-debatten waarin partijleiders te weinig ruimte krijgen om hun standpunten toe te lichten.

Het RTL-debat begint om 21.30 uur en is live vanuit debatcentrum Felix Meritis in Amsterdam. “Onder leiding van presentatoren Daphne Lammers en Fons Lambie gaan de drie kopstukken in debat over verschillende thema’s zoals klimaat, migratie, bestaanszekerheid en leiderschap. Ook kunnen de lijsttrekkers elkaar uitdagen voor een een-op-eendebat”, aldus RTL Nieuws, dat een week later nog een debat organiseert met zes lijsttrekkers.

De Tweede Kamerverkiezingen zijn op woensdag 22 november.