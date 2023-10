52 aanhoudingen voor duel AZ – Aston Villa op station Alkmaar

Voorafgaand aan het duel van AZ tegen Aston Villa donderdag heeft de politie op het station van Alkmaar 52 mensen aangehouden. Ze worden verdacht van belediging, opruiing of het verstoren van openbare orde. Bij één persoon werd een mes aangetroffen. De politie stelt dat dreigende verstoringen van de openbare orde in de kiem zijn gesmoord.

De eerste aanhouding was rond 17.15 uur, wegens verboden wapenbezit. De man had een mes bij zich, dat in beslag is genomen. Zo’n tien minuten later werd een tweede man aangehouden voor belediging en opruiing. Bij deze aanhouding gebruikte de politie pepperspray.

Kort daarna werd een groep supporters van Aston Villa gecontroleerd op een perron. De politie wilde weten of ze wedstrijdkaarten hadden. Tijdens de controle werd bij iemand mogelijk een mes gezien. Op het moment dat de politie hier echter op wilde controleren, ging de groep snel een stilstaande trein in. Met hulp van de Mobiele Eenheid werden de vijfitg supporters een voor een uit de trein gehaald en aangehouden voor onder meer verstoring van de openbare orde. Verscheidene mensen verzetten zich tegen hun aanhouding. De ME gebruikte geweld om ze toch op te kunnen pakken. Ook werd pepperspray ingezet.

In de trein zijn bivakmutsen en verdovende middelen gevonden, aldus de politie. Een mes werd niet meer aangetroffen. Geen van de betrokkenen had een wedstrijdkaart op zak. De voetbalwedstrijd is volgens de politie verder zonder problemen verlopen.