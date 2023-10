COA waarschuwt dat Ter Apel dit weekend weer vol zit

Ook dit weekend moeten asielzoekers die zich ’s nachts melden in Ter Apel de nacht doorbrengen in de wachtruimtes van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Daarvoor waarschuwt het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA).

Het COA zegt dat er nog altijd een tekort aan opvangplekken is en dat de druk op Ter Apel, waar zich het aanmeldcentrum bevindt, onverminderd hoog is. Dit weekend wordt daarin geen verandering verwacht. Het COA zegt al langer dat er dringend behoefte is aan extra opvangplekken.

Het COA heeft samen met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en Vluchtelingenwerk Nederland vrijdag een dringend beroep gedaan op de Eerste Kamer om de zogenoemde spreidingswet niet controversieel te verklaren. De Eerste Kamer stemt daar dinsdag over na een voorstel van de SGP om de wet uit te stellen.

De spreidingswet moet zorgen voor een eerlijke verdeling van asielzoekers over gemeenten. Als een meerderheid van de senaat voor het voorstel van de SGP stemt, wordt het wetsvoorstel pas behandeld als er een nieuw kabinet is aangetreden.

Het COA, VNG en Vluchtelingenwerk zijn van mening dat de spreidingswet een eerste stap is “om ons land eindelijk uit de structurele crisisstand te halen”. De wet staat los van de discussie over een eventuele instroombeperking en versterkt de solidariteit onder gemeenten, stellen ze.

De Tweede Kamer stemde op 10 oktober in met de politiek gevoelige spreidingswet. De steun in de Eerste Kamer hangt af van eenpitters als 50Plus en OPNL.