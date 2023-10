Ministerie: groeiende onzekerheid onder Nederlanders in Gaza

Onder de Nederlanders in Gaza heerst groeiende onzekerheid en angst. Dat meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken vrijdagochtend. “Bovenop de aanhoudende gevechten, hebben ze te maken met ernstig gebrek aan zaken als drinkwater, eten en medicijnen”, aldus het ministerie.

Op dit moment staat Buitenlandse Zaken in contact met 23 mensen in Gaza. Het gaat hierbij om mensen met een Nederlandse nationaliteit of verblijfsstatus en hun zogenoemde kerngezinnen. Het ministerie stelt zich “vanzelfsprekend” zorgen te maken over hun veiligheid en welzijn. Afgelopen weekend kwam een 33-jarige Nederlandse vrouw in Gaza om het leven.

Contact verloopt vooral telefonisch en via sociale media. “Het contact wordt bemoeilijkt door stroomgebrek en haperende verbindingen, maar in de regel lukt het met enig aanhoudend contact zoeken nog redelijk goed.”

Het ministerie stelt dat het contact wordt gewaardeerd. “Maar de teleurstelling is uiteraard ook aanwezig als wordt gemeld dat er nog steeds geen concreet uitzicht is op het kunnen verlaten van Gaza.”

Nederland blijft er volgens het ministerie via diplomatieke contacten en samen met internationale partners alles aan doen om ervoor te zorgen dat de Nederlanders en hun gezinnen Gaza kunnen verlaten. “Er is voortdurend diplomatiek overleg op alle niveaus. Minister Bruins Slot en minister-president Rutte bepleiten veilige doorgang voor deze mensen in de vele diplomatieke contacten die zij hebben. Op diplomatiek niveau zetten onze vertegenwoordigingen in Ca├»ro, Ramallah en Tel Aviv hier voortdurend op in en ook in ander diplomatiek overleg – onder anderen bij de Verenigde Naties en de Europese Unie – wordt hierover gesproken.”