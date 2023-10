Natte oktobermaand maakt neerslagtekort goed

Oktober valt dit jaar natter uit dan gemiddeld. Volgens Weeronline is er sinds het begin van de maand ruim 120 millimeter regen gevallen, terwijl 83 millimeter gemiddeld is voor de oktobermaand. Bovendien is de verwachting dat er tot en met dinsdag nog 30 millimeter regen zal vallen, mede dankzij het natte weekend in het vooruitzicht.

Het neerslagtekort wordt jaarlijks vooral gemeten tussen 1 april en 1 oktober, in het groeiseizoen. In die periode staat de zon hoog aan de hemel en verdampt er over het algemeen meer water dan dat er neervalt, waardoor er een tekort ontstaat. Dit jaar viel het groeiseizoen iets aan de droge kant uit. Echter, dankzij de vele neerslag in oktober, een maand waarin de zon lager aan de hemel staat, is er geen sprake meer van een neerslagtekort.