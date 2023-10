Steeds minder meldingen van brandschade in woningen

Verzekeraars krijgen steeds minder meldingen van schade door woningbranden. Vorig jaar waren er ruim 56.000 claims, tegen zo’n 60.000 in 2021 en meer dan 67.000 het jaar ervoor. In 2018 ging het zelfs om meer dan 81.000 meldingen. Of de daling van het aantal claims betekent dat er daadwerkelijk minder woningbranden zijn, is volgens het Verbond van Verzekeraars niet bekend.

Van de grotere gemeenten had Enschede naar verhouding de meeste claims. Op elke duizend huishoudens waren daar vorig jaar 9,84 claims van brandschade. Daarna volgen Tilburg, Almere, Zwolle en Breda.

De meeste claims komen binnen rond oud en nieuw. Op vrijwel alle dagen krijgen verzekeraars tussen de honderd en tweehonderd meldingen van schade door brand. Dat aantal is vrij stabiel. Zowel op de eerste als op de laatste dag van 2021 waren er meer dan vijfhonderd schademeldingen, en op de eerste van dag 2022 ruim negenhonderd. Afgelopen oudejaarsdag kregen de verzekeraars meer dan 750 schadeclaims. Hoeveel meldingen er op 1 januari van dit jaar waren, is nog niet bekend.

Bijna de helft van alle branden komt door menselijk handelen. Bij meer dan 10 procent van de branden is een kortsluiting de oorzaak. Werkzaamheden veroorzaken ook ongeveer een op de tien branden.

Het aantal schadeclaims daalt al jaren. In 2020 waren er wel meer woningbranden dan in 2019, tegen de trend in. Dat heeft volgens de verzekeraars te maken met de uitbraak van het coronavirus, waardoor meer mensen vanuit huis werkten.

Het Verbond van Verzekeraars wil mensen bewust maken van de gevaren van brand en meer aandacht vragen voor preventie. “Brand brengt veel leed met zich mee en heeft grote impact. Soms zelfs met dodelijke afloop. Ook materiĆ«le schade zorgt voor veel ongemak, door beschadigde eigendommen, misgelopen inkomsten en extra gemaakte kosten.” De organisatie is blij dat rookmelders tegenwoordig verplicht zijn. Die “dragen zeker bij aan de neergaande trend”.