Twee aanhoudingen voor schietpartij in Spijkenisse

De politie heeft twee mannen aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een schietpartij in Spijkenisse zaterdagochtend vroeg. Het gaat om een man van 26 jaar zonder vaste woon- of verblijfplaats en een man van 31 uit Spijkenisse. Door de schietpartij raakte een 40-jarige man uit Spijkenisse zwaargewond.

Het incident gebeurde rond 04.00 uur in een uitgaansgelegenheid aan de Voorstraat. Het onderzoek naar de toedracht van de schietpartij is nog bezig. De politie vraagt mensen met camerabeelden of andere waardevolle informatie die te delen.