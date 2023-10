Gewonde door steekincident in Ter Apel

Door een steekincident in de buurt van het aanmeldcentrum voor asielzoekers en het azc aan de Ter Apelervenen in Ter Apel is zondagochtend een man gewond geraakt, meldt de politie. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht.

Een 42-jarige man, die verblijft in een van beide instellingen in Ter Apel, is aangehouden als verdachte. Hij zit vast en wordt verhoord.

Waar het steekincident precies plaatsvond, kan een woordvoerster van de politie niet zeggen. De politie doet verder onderzoek naar de toedracht van het incident.