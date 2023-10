Premier Rutte dringt bij Israël aan op humanitaire hulp Gaza

Demissionair premier Mark Rutte gaat zondagmiddag opnieuw bij de Israëlische premier Benjamin Netanyahu aandringen op het toelaten van humanitaire hulp in Gaza. Dat zei minister Dilan Yeşilgöz (Justitie en Veiligheid) in het tv-programma Buitenhof.

Rutte zal in dat telefoongesprek met Netanyahu opnieuw steun uitspreken voor het recht op zelfverdediging, maar er ook op hameren dat Israël dat op een manier doet waarbij “je zo min mogelijk onschuldige burgers treft”, zei Yeşilgöz.

Veel hulporganisaties hebben forse kritiek op het uitblijven van een humanitair staakt-het-vuren. De nood onder de mensen in Gaza wordt steeds nijpender, terwijl hulpgoederen mondjesmaat Gaza bereiken. “Dat is ook de reden waarom vanuit de internationale gemeenschap en vanuit Mark Rutte die boodschap er continu wordt neergelegd”, benadrukte Yeşilgöz.

Er is veel politieke en maatschappelijke kritiek op de stemonthouding van Nederland over de VN-resolutie, waarin werd opgeroepen tot een humanitair staakt-het-vuren. “De resolutie had te weinig aandacht voor het feit dat Hamas een terroristische organisatie is en dat er nog mensen gegijzeld zijn”, zei Yeşilgöz.

In de resolutie werd volgens de demissionaire minister ook niet duidelijk gemaakt wat dat staakt-het-vuren precies zou inhouden. “Als je zegt, staakt-het-vuren punt, dan zeg je daarmee tegen Israël dat het recht op zelfverdediging ook weg is.” Volgens Yeşilgöz ontbrak de balans in de resolutie.