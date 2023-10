Rutte tegen Israël: dramatisch meer steun nodig in Gaza

Demissionair premier Mark Rutte heeft er bij de Israëlische leider Benjamin Netanyahu op aangedrongen dat er “met grote spoed dramatisch meer steun moet worden toegelaten voor de onschuldige inwoners van Gaza”. Daarvoor zijn humanitaire pauzes nodig, zei Rutte zondagmiddag tijdens een telefoongesprek met Netanyahu.

“Zij hebben nu water, voedsel, brandstof en medische hulp nodig. Dit is ook nodig voor de wereld om Israël te blijven steunen.” Ook is gesproken over de mogelijkheid om Gaza, over zee, vanuit Cyprus te bevoorraden.

Rutte heeft tegen de Israëlische leider gezegd dat terughoudendheid in militair optreden “noodzakelijk” is “om regionale escalatie en zoveel mogelijk onschuldige burgerdoden te voorkomen.” Hij herhaalde dat Israël weliswaar het recht heeft zichzelf te verdedigen, maar dat het land “ook is gehouden aan te tonen dat het proportioneel handelt.”