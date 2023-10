Aantal coronapatiënten in ziekenhuizen stijgt naar ruim 500

Voor het eerst sinds begin april, bijna zeven maanden geleden, liggen er meer dan vijfhonderd coronapatiënten in de ziekenhuizen. Tijdens het weekeinde zijn er 74 mensen meer opgenomen dan het ziekenhuis hebben verlaten. Daardoor is de totale bezetting maandag opgelopen tot 508 positief geteste mensen.

Het aantal opgenomen mensen met corona is de afgelopen weken snel gestegen. In anderhalve week tijd kwamen er netto meer dan tweehonderd coronapatiënten bij. In de afgelopen zeven werkdagen zijn er gemiddeld zo’n 97 mensen per dag met coronaklachten in een ziekenhuis beland. Begin oktober lag de gemiddelde instroom rond de vijftig mensen per dag.

Vrijwel alle positief geteste mensen liggen op de verpleegafdelingen. Dat betekent dat hun klachten redelijk mild zijn.

Vergeleken met eerdere coronagolven is de situatie nu nog wel redelijk rustig. In maart dit jaar behandelden de ziekenhuizen meer dan negenhonderd coronapatiënten. Eind 2021 lagen zelfs zo’n 2500 mensen vanwege hun coronaklachten in de ziekenhuizen.

Dat er deze herfst een nieuw coronagolfje kon komen, was al verwacht: in het najaar gaan zulke virussen vaker rond. Daarom kunnen mensen van zestig jaar en ouder sinds begin oktober een nieuwe boosterprik halen. Ook andere mensen met een kwetsbare gezondheid komen in aanmerking voor de prik.