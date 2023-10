Instroom van asielzoekers blijft hoog

Nederland heeft in oktober meer asielzoekers ontvangen dan vorig jaar. In de afgelopen vier weken kreeg Nederland zo’n 5600 asielverzoeken, tegen 4400 in dezelfde weken vorig jaar. Dat komt naar voren uit de wekelijkse cijfers van het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Vorige week hebben afgerond 1300 mensen asiel aangevraagd in Nederland. In dezelfde week in 2022 ging het om zo’n duizend asielverzoeken. Bij de asielinstroom gaat het niet alleen om nieuwe aanvragen, maar bijvoorbeeld ook om nareizigers. Dit zijn mensen die naar Nederland mogen komen om zich aan te sluiten bij een familielid dat asiel heeft gekregen.

Het aantal asielverzoeken piekte vorig jaar. De cijfers gingen dit jaar lange tijd gelijk op. In de zomer begon het totale aantal asielaanvragen wat achter te lopen, maar in oktober is dat verschil vrijwel verdampt. Sinds het begin van dit jaar kreeg Nederland bijna 40.000 asielaanvragen. Vorig jaar stond de teller rond deze tijd op iets meer dan 40.000 aanvragen. In 2021 waren er tot eind oktober ruim 28.000 asielverzoeken. In 2020 registreerde het ministerie er bijna 16.000, maar dat kwam door coronabeperkingen. In 2019, het laatste jaar voor corona, waren er in de eerste tien maanden ongeveer 26.000 asielverzoeken.